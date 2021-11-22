В Литве рассказали об изменении тактики мигрантов на белорусской границе

Группы нелегальных мигрантов изменили тактику при попытке пересечь белорусско-литовскую границу. Об этом глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас заявил в интервью телеканалу LRT.

Он рассказал, что за прошедшие сутки литовским пограничникам удалось предотвратить пересечение кордона 70 нелегалами, и обратил внимание на смену тактики перехода границы.

По его словам, белорусские силовики начали выталкивать в Литву небольшие группы беженцев от трех до пяти человек, что осложнило их обнаружение и задержание.

При этом Любаевас отметил, что за прошлые сутки, как и на минувшей неделе, наибольшее количество нарушений было зафиксировано на участке Варенской погранзаставы.

Ранее в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии сообщили, что 19 ноября польские и литовские силовики попытались выдворить на территорию республики порядка 490 мигрантов. В ведомстве также добавили, что все эти беженцы не рассматривают Белоруссию в качестве страны для дальнейшего пребывания и хотят в Европу.