Президент Литвы заявил о неизбежности переговоров с Лукашенко

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о неизбежности переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко по разрешению миграционного кризиса. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает издание Delfi.

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«Я позволю себе провести аналогию с угонщиком самолета — идет ли речь о том, чтобы позволить угонщикам перестрелять находящихся в самолете пассажиров? Значит, нам нужно говорить, потому что есть проблема, которую создал сам Лукашенко. Но без участия Лукашенко ее решить практически невозможно или крайне сложно», — считает Науседа.

Он полагает, что деэскалация кризиса уже началась: один самолет с мигрантами уже улетел из Минска в Ирак.

При этом Науседа заверил, что санкции против Белоруссии снимать не будут.

«Ни о каком признании Лукашенко президентом Беларуси речи быть не может, потому что выборы 2020 года были незаконными, сфальсифицированными, и поэтому результат не признается», — подчеркнул литовский лидер.

Ранее Науседа заявил, что мигранты с Ближнего Востока приезжают в Белоруссию через Москву. Глава МИД России Сергей Лавров назвал это лживым утверждением.