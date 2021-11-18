Самолет с мигрантами сел в Иракском Курдистане

Самолет с мигрантами, вылетевшими из Минска, сел в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс Ирака.

Отмечается, что после остановки в Эрбиле самолет авиакомпании Iraqi Airways отправится в Багдад. По словам консула Ирака в России и Белоруссии Маджида Аль-Кинани, которые приводит агентство, всего на рейс зарегистрировался 431 человек. При этом около 90 процентов пассажиров являются жителями Иракского Курдистана.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил оплатить возвращение мигрантов с польско-белорусской границы на родину. Политик подчеркнул необходимость довести через солидарную и решительную политику оборону границ Польши и других стран Евросоюза до возвращения нелегалов домой.

С начала ноября на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. Тысячи мигрантов из Ирака и других стран Ближнего Востока собрались на приграничной территории и попытались прорваться в Польшу. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Евросоюз обвинил официальный Минск в усугублении ситуации с мигрантами.