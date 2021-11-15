Лидеры балтийских республик осудили Лукашенко за эксплуатацию мигрантов

Президент Литвы Гитанас Науседа, глава Латвии Эгилс Левитс и лидер Эстонии Алар Карис обсудили ситуацию на польско-белорусской границе и по итогам встречи приняли совместное заявление. Его текст опубликован на сайте администрации президента Литвы.

В заявлении лидеры балтийских республик выразили солидарность с Польшей и принятыми Варшавой мерами для защиты республики от нелегалов. Политики также осудили президента Белоруссии Александра Лукашенко за эксплуатацию мигрантов в политических целях и призвали его взять ответственность за «торговлю людьми». Они отметили, что Минск вынуждает беженцев пересекать границы стран Европейского союза (ЕС), тем самым нарушая права и свободы людей.

Для решения проблемы президенты трех стран призвали НАТО и все международные организации обратить внимание на ситуацию с тысячами мигрантов на польско-белорусской границе и оказать давление на режим Лукашенко, который, как утверждается в сообщении, использует мигрантов для гибридных атак на ЕС.

В начале ноября в Белоруссии возле границы с Польшей и Литвой собрались несколько тысяч беженцев, которые пытаются прорваться в Евросоюз. Запад считает, что происходящее организовано Минском.

Миграционный поток увеличился еще с конца мая, когда президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за границей. ЕС планирует ввести новый пакет санкций против Белоруссии.