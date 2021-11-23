Россия обвинила ЕС в игнорировании жестокости Польши и Литвы к мигрантам

Постпред России при ООН обвинил ЕС в равнодушии к жестокому обращению с мигрантами

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Европейский Союз (ЕС) в игнорировании жестокого обращения Польши и Литвы с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает ТАСС.

«Если что-то и вызывает отторжение и осуждение сегодня, так это двуличная и бесчеловечная линия Европейского сюза, который вопреки декларируемым ценностям пытается не замечать жестокое обращение с мигрантами польских и литовских пограничников», — заявил о равнодушии ЕС Полянский.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польские солдаты применили против мигрантов в приграничной полосе взрывпакеты. Следственный комитет Белоруссии насчитал 132 человека, пострадавших от действий польских силовиков на границе.

В начале ноября на границе Белоруссии и стран Евросоюза обострился миграционный кризис. Возле кордона собрались тысячи беженцев из Ближнего Востока, пытающихся прорваться в ЕС. Западные политики утверждают, что белорусские власти специально организовали происходящее.

