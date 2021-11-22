Белорусские следователи насчитали 132 пострадавших на польской границе

Следственный комитет (СК) Белоруссии насчитал 132 человека, пострадавших от действий польских силовиков на границе. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны 132 человека, в том числе 23 ребенка в возрасте от года до 14 лет», — рассказал журналистам председатель СК Дмитрий Гора.

По его словам, число пострадавших растет. К примеру, во время встречи Горы с журналистами судебные медики осматривали отца с ребенком, пострадавших от действий польских силовиков.

В начале ноября на границе Белоруссии и стран Евросоюза обострился миграционный кризис. Возле кордона собрались тысячи беженцев из Ближнего Востока, пытающихся прорваться в ЕС. Западные политики утверждают, что белорусские власти специально организовали происходящее.

16 ноября мигранты штурмовали границу и бросали камни и палки в польских военных, которые в ответ применяли слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. СК Белоруссии назвал действия поляков преступлением против безопасности человечества и возбудил уголовное дело.