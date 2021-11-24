Пограничники и правоохранительные органы Украины начала учения из-за миграционного кризиса в Белоруссии, сообщила пресс-служба Нацполиции страны.

По словам главы ведомства Игоря Клименко, в среду, 24 ноября, учения проводили сотрудники и служащие Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. «Отрабатываются все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса в приграничных городах и селах», — отметил он. Меры направлены на отработку слаженности работы силовиков в соседних с Белоруссией городах и районах. Тренировки будут идти две недели, во время которых нужно выработать алгоритмы возможных действий мигрантов.

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов напомнил, что учения военных также проводятся на территории Чернобыля. Это, по его словам, осложняет задачу. На зону отчуждения приходится 34 километра общего с Белоруссией государственного рубежа, Украина испугалась прорыва мигрантов из Белоруссии в Европу через Чернобыль.

Кроме того, границу с Белоруссией решили «усилить» и отправят туда 8,5 тысячи украинских военнослужащих.

Ранее Киев объявил о начале проведения спецоперации «Полесье» на границе. Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза обострился в начале ноября. Там скопились тысячи беженцев из Ближнего Востока, пытающихся прорваться в Европу.