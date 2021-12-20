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Главный экономический форум планеты перенесли из-за коронавируса

Давосский экономический форум перенесли с конца января на начало лета 2022-го

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Главный экономический форум планеты — Давосский — перенесли из-за растущей неопределенности по поводу нового омикрон-штамма коронавируса. Изначально мероприятие было запланировано на конец января, а теперь его перенесли на начало лета 2022-го. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организаторов.

«Текущие условия пандемии крайне затрудняют проведение глобальной встречи», — говорится в сообщении. Точные даты пока не сообщаются. «Несмотря на строгие медицинские протоколы встречи, скорость передачи штамма омикрон, и его влияние на поездки и передвижение сделали необходимым данную отсрочку», — объяснили организаторы.

Как сказал основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, перенос ежегодного собрания «не помешает прогрессу за счет постоянного сбора лидеров бизнеса, правительства и гражданского общества в цифровом формате».

Всемирный экономический форум в Давосе откладывается два года подряд из-за введенных ограничений. В 2020-м юбилейный 50-й форум в Давосе прошел с 21 по 24 января. Его тема заявлена как «Формирование капитализма для всех заинтересованных сторон». Форум прошел до пандемии, хотя эпидемия коронавируса к тому времени уже разразилась в Китае.

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Платон Щукин
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