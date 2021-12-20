Россиянам перечислили влияющие на сроки смерти при COVID-19 факторы

Срок наступления смерти у пациента с COVID-19 зависит от конкретного человека. Факторы, влияющие на скорость наступления летального исхода перечислил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, его слова приводит Life.

«Нужно каждого человека начинать лечить как можно раньше, в первые дни заболевания. От этого зависит и результат — умрет или нет. Какими лекарствами лечили — тоже вопрос», — объяснил специалист.

По его словам, помимо стандартных способов лечения, какие-либо коррективы может вносить врач.

Ранее Владислав Жемчугов спрогнозировал сценарий распространения омикрон-штамма коронавируса. По его мнению, новый вариант COVID-19 может перейти к грызунам или другим животным, а затем остаться в этой популяции.