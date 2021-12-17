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Российский иммунолог спрогнозировал сценарий распространения омикрон-штамма

Иммунолог Жемчугов: омикрон-штамм может перейти к грызунам и остаться в их популяции

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Омикрон-штамм коронавируса может перейти к грызунам и другим животным и остаться в этой популяции. Такой сценарий распространения южноафриканского штамма спрогнозировал иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, сообщает Ura.ru.

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«Штамм омикрон нацелен на максимальное накопление на планете, формируя массивный посевной материал, в результате вирус найдет кого-то из животных, с кем уживется. Если дальше жить он будет на каких-то грызунах, либо в тиграх, в мартышках, в ком угодно, это будет очередная природно-очаговая инфекция», — сказал Жемчугов.

Российский иммунолог считает, что из-за формирования коллективного иммунитета к COVID-19 омикрон будет искать нового хозяина, иммунитет которого не уничтожит его.

Несмотря на то, что резервуаром омикрон-штамма могут стать грызуны, вирус все равно будет продолжать циркулировать в человеческой популяции, подчеркнул он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число зараженных омикрон-штаммом в России выросло до 25 — заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По ее словам, невозможно избежать распространения южноафриканского штамма из-за новогодних праздников и заграничных перелетов.

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Анастасия Шейкина
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