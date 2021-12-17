Российский иммунолог спрогнозировал сценарий распространения омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса может перейти к грызунам и другим животным и остаться в этой популяции. Такой сценарий распространения южноафриканского штамма спрогнозировал иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, сообщает Ura.ru.

«Штамм омикрон нацелен на максимальное накопление на планете, формируя массивный посевной материал, в результате вирус найдет кого-то из животных, с кем уживется. Если дальше жить он будет на каких-то грызунах, либо в тиграх, в мартышках, в ком угодно, это будет очередная природно-очаговая инфекция», — сказал Жемчугов.

Российский иммунолог считает, что из-за формирования коллективного иммунитета к COVID-19 омикрон будет искать нового хозяина, иммунитет которого не уничтожит его.

Несмотря на то, что резервуаром омикрон-штамма могут стать грызуны, вирус все равно будет продолжать циркулировать в человеческой популяции, подчеркнул он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число зараженных омикрон-штаммом в России выросло до 25 — заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По ее словам, невозможно избежать распространения южноафриканского штамма из-за новогодних праздников и заграничных перелетов.