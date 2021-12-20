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В Красноярске прошел фестиваль «Лиги странников»

В Красноярке прошел фестиваль проекта для путешественников-любителей «Лига странников»

Фото: пресс-служба Норникеля

В Красноярске 19 декабря прошел фестиваль проекта для путешественников-любителей «Лига странников». Об этом сообщает «Проспект мира».

На мероприятии подвели итоги фото- и видеоконкурса, на который прислали более 700 авторских работ.

Руководитель краевого агентства по туризму и член жюри конкурса Юлия Верхушина отметила, что оценивала работы как путешественник, ориентируясь на эмоции, контекст, понимание того, что место, где сделаны снимки или видео, уникально или труднодоступно. «Наше агентство поддерживает фестиваль и "Лигу странников" не первый год, поскольку это действительно классный некоммерческий проект для любителей путешествий, который к тому же помогает раскрывать туристические возможности края», — рассказала она.

Участницы из Новосибирска и Сыктывкара победили в номинации «Лучшее фото». Они прислали снимки лавовой пещеры вулкана Горелый и семьи оленеводов на Полярном Урале. В номинациях «Мобильное видео» и «Лучший видеофильм о путешествиях» победили участники из Красноярска.

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Варвара Кошечкина
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