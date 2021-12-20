Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в понедельник, 20 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 3664,32 пункта (минус 1,61 процента), индекс РТС — до 1553,33 пункта (минус 1,89 процента).

Котировки нефти марки Brent упали на 3,05 процента, до 71,29 доллара за баррель, марки WTI — на 3,87 процента, до 68,14 доллара. Курс доллара составил 74,28 рубля (плюс 0,16 рубля), курс евро — 83,6 рубля (плюс 0,27 рубля). Биткоин торговался по 46 269,4 доллара за монету (минус 2,69 процента). Цена январского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.

Среди 15 «голубых фишек» Мосбиржи на 10:25 по московском времени больше всего подорожали бумаги «Полюса» (плюс 0,28 процента, до 13 541 рублей за штуку), лидером по падению стал «Лукойл» — мину 5,73 процента (до 6 287 рублей за акцию).

Российский рынок акций продолжит снижаться на основных торгах понедельника на негативном внешнем фоне, включая падение стоимости нефти, считают аналитики, опрошенные РИА Новости. Эксперты ожидают сохранения повышенной волатильности на рынках в течение дня за счет переоценки глобальными инвесторами рисков распространения нового штамма коронавируса.

