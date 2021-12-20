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Прославившаяся в юности модель раскрыла жестокую правду о своей работе

Модель Хантер Макгрэди столкнулась с упреками работодателей по поводу фигуры в 15 лет

Фото: @huntermcgrady

Плюс-сайз-модель рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась в юности из-за своей профессии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

28-летняя Хантер Макгрэди (Hunter McGrady) начала работать манекенщицей, когда ей было 15 лет. На тот момент у нее была стандартная модельная фигура, однако с ростом популярности подросток столкнулась с жестокими упреками работодателей по поводу ее внешнего вида. По словам женщины, ей неоднократно говорили о том, что она недостаточно худая для участия в некоторых рекламных кампаниях. Кроме того, на одной из фотосессий Макгрэди попросили покинуть студию из-за ее телосложения.

«Я вхожу в студию, и все смотрят на меня. Подходит продюсер и говорит: "Слушай, мы должны поговорить с тобой. Мы не осознавали, насколько ты габаритная". Это была компания по производству эластичных футболок. Мне даже не дали возможность что-нибудь примерить — просто сказали, что со мной не будут работать», — раскрыла правду прославившаяся героиня материала.

После упомянутого инцидента знаменитость решила бросить модельный бизнес, поскольку работа негативно сказалась на ее психическом состоянии: она чувствовала эмоциональное давление и тревогу. Помимо этого, у нее развилась депрессия.

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Последующие несколько лет девушка посвятила восстановлению ментального состояния: она прошла терапию, набрала вес и вновь полюбила свое тело.

Позже она обратила внимание на то, что на обложке итальянской версии модного журнала Vogue поместили фото плюс-сайз-моделей. Данный факт вдохновил Макгрэди и она решила вновь попробовать себя в модельной сфере, но уже с иным телосложением.

Манекенщица призналась, что сначала ей было стыдно за то, что ее называли «плюс-сайз», однако теперь она гордится этим титулом. Ей удалось поработать с крупными модными брендами, принять участие в показах, а также сняться в купальнике для обложки журнала Sports Illustrated.

Ранее в декабре британская певица и бывшая манекенщица Карен Элсон раскрыла жестокую правду о своей работе в модельном бизнесе. Знаменитость начала сотрудничать с агентством в возрасте 16 лет. Однако работа в индустрии негативно сказалась на ее психическом и физическом здоровье, из-за чего у нее развился посттравматический синдром (ПТСР).

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Айсель Эюбова
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