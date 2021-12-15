Модель раскрыла жестокую правду о своей работе

Британская певица и бывшая манекенщица Карен Элсон раскрыла жестокую правду о своей работе в модельном бизнесе. Интервью с ней публикует The Guardian.

Знаменитость начала сотрудничать с агентством в возрасте 16 лет, и ее карьера стремительно развивалась. Известно, что она принимала участие в показах таких брендов, как Marc Jacobs, Jan-Paul Gaultier, Chanel, Dolce & Gabbana, Tom Ford и Versace, а также снималась для журналов Vogue, W, Harper’s Bazaar, Elle, Marie Claire и других.

Героиня материала призналась, что работа в индустрии негативно сказалась на ее психическом и физическом здоровье, из-за чего у нее развился посттравматический синдром (ПТСР). По ее словам, она подверглась сексуальным домогательствам со стороны агента, который угрозами заставил ее молчать об инциденте.

Кроме того, Элсон призналась, что неоднократно сталкивалась с мизогинией (ненависть или неприязнь по отношению к женщинам) со стороны коллег. Например, она назвала женоненавистническим мероприятием шоу компании Victoria’s Secret, в котором она участвовала в 2001 году.

Вдобавок певица рассказала историю о том, как известный итальянский дизайнер, имя которого она не раскрыла, назвал ее чудовищем из-за ее лишнего, по его мнению, веса. После беседы с модельером девушка голодала на протяжении недели, чтобы попасть на другие показы.

«Со стороны моделинг выглядит гламурно, но на самом деле это далеко не так. Я выжила после домогательств и травли по поводу внешности и фигуры, но мне просто повезло», — заключила манекенщица. Отмечается, что Элсон пришлось избавляться от психологических проблем, посещая врачей.

В ноябре бывшая модель Никки Дюбоз пожаловалась на регулярные изнасилования на работе. 36-летняя американка призналась, что директор модельного агентства, имя которого не раскрывается, регулярно подвергал ее сексуальному насилию в обмен на сотрудничество с известными брендами.