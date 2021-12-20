Названа мешающая отрастить волосы ошибка при мытье головы

Блогерша назвала самые распространенные ошибки при уходе за волосами, которые негативно влияют на их рост, и прославилась в сети. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети Тейлор Роуз (Taylor Rose) в последнем посте рассказала, что слишком частое мытье головы с шампунем замедляет естественный рост прядей. По ее словам, необходимо отказаться от ежедневного очищения прикорневой зоны и вместо этого спать в шапочке из шелка или атласа, чтобы избежать чрезмерного загрязнения.

«Постоянное мытье головы с шампунем не дает вашим волосам отрастать! И не делайте укладки с помощью горячих температур чаще, чем раз в неделю, иначе длина вашей прически останется неизменной», — пояснила инфлюэнсер и добавила, что использует шампунь с добавлением розмаринового масла во время очищения кожи головы всего раз в неделю.

Помимо этого, женщина порекомендовала промывать волосы теплой водой, а шампунь наносить только на корни, а не на всю длину. Вдобавок эксперт посоветовала приобрести специальный пластиковый скребок, чтобы делать массаж головы, который стимулирует рост новых волос.

«Мойте голову шампунем два раза и используйте при этом всего каплю средства размером с монетой в 25 центов. Кондиционер лучше наносить в самом конце, чтобы облегчить последующее расчесывание волос», — заключила она.

В общей сложности видео Роуз набрали более пяти миллионов лайков, чем прославили ее в социальной сети.

В ноябре блогерша Одри Виктория раскрыла главную ошибку при расчесывании волос. Она объяснила, что большинство девушек неправильно держат расческу во время прочесывания прядей. Героиня материала подчеркнула, что многие располагают ее в горизонтальном положении. По ее словам, это травмирует волосы и приводит к их выпадению. Вместо этого она порекомендовала держать расческу вертикально.