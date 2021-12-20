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Иммунолог назвал группу людей с наиболее легким течением омикрон-штамма

Иммунолог Крючков заявил, что омикрон-штамм легче всего переносят молодые люди

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Омикрон-штамм коронавируса легче всего переносят молодые люди без хронических заболеваний. Такую группу людей с легким течением COVID-19 назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает «Москва 24».

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«Как и раньше, легче всего выздоравливают молодые и здоровые люди без хронических заболеваний. Когда молодые болеют любыми линиями коронавируса, в том числе и подростки, они переносят все значительно легче, чем взрослые с тяжелыми хроническими заболеваниями либо пожилые люди», — сказал Крючков.

Он объяснил, что так происходит из-за более активного иммунитета у молодых. Помимо этого, наличие заболеваний снижает устойчивость организма к стрессовым воздействиям и вирусам, добавил он. Также у молодых людей постковидный синдром развивается значительно реже.

Крючков считает, что омикрон-штаммом сейчас заболевают молодые люди, так как среди детей и подростков меньше вакцинированных, чем среди пожилых.

«Начальная стадия волны омикрона как раз задействовала в большей степени молодых людей, условно до 40 лет. Поэтому неудивительно, что какое-то время за счет этого он проявляется более мягко», — подытожил специалист.

Ранее биолог Анча Баранова в разговоре с «Лентой.ру» дала прогноз по распространению омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, в России так же, как и в других странах, стоит ожидать новую волну заболеваемости, вызванную вариантом вируса из ЮАР.

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Анастасия Шейкина
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