Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Биолог дала прогноз по распространению омикрон-штамма в России

Биолог Анча Баранова: в России стоит ожидать волну омикрон-штамма коронавируса

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прогнозы по распространению омикрон-штамма коронавируса практически не отличаются в разных странах, поэтому в России также стоит ожидать новую волну заболеваемости, вызванную вариантом вируса из ЮАР. Такой прогноз по распространению нового штамма в России в разговоре с «Лентой.ру» дала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Специалист привела в пример США, где омикрон нашли во всех штатах. По ее словам, пока в Америке на новый вариант COVID-19 приходится до трех процентов новых случаев заражений, однако центр по контролю и профилактике заболеваний США уже озвучил прогноз, по которому скоро ожидается подъем заболеваемости.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

«Надо понимать, что пока еще нет точных данных о том, насколько патогенен вирус, более тяжело или легко болеют инфицированные им», — объяснила Баранова. При этом многие страны в построении моделей скорости распространения омикрона ориентируются на Англию. Там срок удвоения заражений (срок, в который количество заражений удваивается — прим. «Ленты.ру») составляет 2,5 дня, уточнила биолог.

В связи с этим Баранова добавила, что в ближайшие два-три дня всем россиянам необходимо перейти в состояние повышенной готовности.

Ранее Анча Баранова заявила, что в Японии, где недавно удалось полностью ликвидировать дельта-штамм, распространения омикрона не удастся избежать, даже при условии ввода карантина. По ее словам, лавину омикрон-штамма остановить не удастся.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Пожар на строящемся военном корабле в Санкт-Петербурге локализовали
В Германии предостерегли о последствиях действий главы МИД против России
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера
Биолог назвала способы защититься от омикрон-штамма коронавируса
Секс-работница рассказала о главных табу в своей профессии
Вучич назвал виновных в европейском энергетическом кризисе
Биолог дала прогноз по распространению омикрон-штамма в России
Дети Градского помогут участникам «Голоса» из команды отца в подготовке номеров
Федун озвучил ежегодные траты на «Спартак»
Московские специалисты рассказали об ускорении старения переболевших COVID-19
Названы возможные причины пожара на строящемся корабле в Санкт-Петербурге
Порошенко покинул Украину
Советник президента США высказался о решении Путина по ситуации вокруг Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter