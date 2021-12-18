Биолог дала прогноз по распространению омикрон-штамма в России

Прогнозы по распространению омикрон-штамма коронавируса практически не отличаются в разных странах, поэтому в России также стоит ожидать новую волну заболеваемости, вызванную вариантом вируса из ЮАР. Такой прогноз по распространению нового штамма в России в разговоре с «Лентой.ру» дала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Специалист привела в пример США, где омикрон нашли во всех штатах. По ее словам, пока в Америке на новый вариант COVID-19 приходится до трех процентов новых случаев заражений, однако центр по контролю и профилактике заболеваний США уже озвучил прогноз, по которому скоро ожидается подъем заболеваемости.

«Надо понимать, что пока еще нет точных данных о том, насколько патогенен вирус, более тяжело или легко болеют инфицированные им», — объяснила Баранова. При этом многие страны в построении моделей скорости распространения омикрона ориентируются на Англию. Там срок удвоения заражений (срок, в который количество заражений удваивается — прим. «Ленты.ру») составляет 2,5 дня, уточнила биолог.

В связи с этим Баранова добавила, что в ближайшие два-три дня всем россиянам необходимо перейти в состояние повышенной готовности.

Ранее Анча Баранова заявила, что в Японии, где недавно удалось полностью ликвидировать дельта-штамм, распространения омикрона не удастся избежать, даже при условии ввода карантина. По ее словам, лавину омикрон-штамма остановить не удастся.