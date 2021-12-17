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Биолог оценила распространение омикрона фразой «остановить лавину не удастся»

Биолог Баранова: свободной от дельта-штамма Японии не удастся «остановить лавину» омикрона

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

В Японии, где недавно удалось полностью ликвидировать дельта-штамм коронавируса, распространения омикрон-штамма не удастся избежать, даже если власти снова будут вводить карантин — «остановить лавину не удастся». Такой фразой распространение нового варианта инфекции в разговоре с «Лентой.ру» оценила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

В Японии если зарегистрировано несколько случаев, как бы они не вводили у себя карантин, остановить лавину уже не удастся. Мы не говорим о вытеснении дельты омикроном в Японии, потому что ее там нет. Сейчас речь о том, как быстро новый штамм там будет распространяться. Вряд ли в Японии можно ждать, что в омикроне произойдет такая же мутация, как и в дельте

Анча Барановабиолог

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы прироста стремительно развиваются в Великобритании и Африке, где на омикрон-штамм приходится более 75 процентов случаев. По ее словам, в России на данный момент не наблюдается последовательного распространения омикрон-штамма коронавируса, однако это возможно.

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В свою очередь, Баранова подчеркнула, что волна омикрона сейчас идет во всем мире. В России «тоже стоит ждать новую волну», поэтому в ближайшее время всем необходимо «перейти в состояние повышенной готовности», заявила биолог. «Для начала хотя бы перекинуть медицинские маски с подбородка на нос. И немедленно пробежать по аптекам, купить свои обычные лекарства», — призвала профессор.

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Майя Гавашели
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