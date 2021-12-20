Траты россиян на поездки по стране в 2021 году достигли триллионов рублей

За первые девять месяцев 2021 года траты россиян на путешествия по стране достигли 3,12 триллиона рублей — это на 33,5 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и лаборатории «СберИндекс».

По данным аналитиков, спрос на поездки по России оказался «взрывным» и значительно превысил показатели 2019 и 2018 годов. В тройку наиболее популярных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также отмечается, что по сравнению с допандемийным 2019 годом расходы на поездки за рубеж сократились на 78 процентов.

Так, в 2021 году траты на выездной туризм составили примерно 454 миллиарда рублей. Больше всего россияне потратили денег в Турции (55 миллиардов рублей) и Белоруссии (около 50 миллиардов). На третьем месте разместилась Украина — 29 миллиардов. В топ-10 стран также вошли ОАЭ, Казахстан, Италия, США, Германия, Армения, Испания.

В ноябре аналитики OneTwoTrip выяснили, что большинство россиян остаются недовольны своим отпуском — 59,6 процента путешественников признались в неоправданных туристических ожиданиях на 2021 год. После 2020 года, когда действовали самые жесткие ограничения на поездки, многие захотели восполнить пробел в путешествиях — 68,3 процента респондентов строили большие планы на 2021 год.