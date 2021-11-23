Россияне признались в неоправданных ожиданиях от путешествий

OneTwoTrip: почти 60 процентов россиян признались в неоправданных ожиданиях от путешествий

59,6 процента россиян признались в неоправданных туристических ожиданиях на 2021 год. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что после 2020 года, когда действовали самые жесткие ограничения на поездки, многие захотели восполнить пробел в путешествиях — 68,3 процента респондентов строили большие планы на 2021 год.

Так, 21,7 процента из тех, кто смог отправиться в поездку, путешествовали два раза за год, 19,5 процента — один раз, 16,3 процента — три раза. При этом 14,1 процента участников опроса удалось съездить на отдых более шести раз.

Кроме того, успеть отправиться в путешествие до Нового года запланировали 45,2 процента россиян. 81,7 процента респондентов задумываются чаще посещать новые города и страны в 2022 году.

По сравнению с 2020 годом чаще путешествовать по стране стали 47,5 процента россиян. Количество зарубежных поездок увеличилось для 29,5 процента туристов.

Опрос проходил в социальных сетях сервиса OneTwoTrip, в нем приняли участие 1,7 тысячи человек.

Ранее в ноябре стало известно, что около 82 процентов россиян из-за ограничений на поездки за рубеж не смогли в этом году отправиться на отдых в страну мечты. Еще 42 процента россиян признались, что им удалось найти альтернативу заграничным курортам внутри страны. 79 процентов продолжают постоянно следить за обстановкой с ограничениями.