Россиянка рассказала о напрасно потраченных деньгах на отдых в ОАЭ

Российская туристка рассказала о разочаровывающем отдыхе в Шардже за 137 тысяч рублей

Россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле в Объединенных Арабских Эмиратах за 137 тысяч рублей и рассказала о напрасно потраченных деньгах. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка купила путевку в Шарджу с вылетом из Москвы на семь дней в конце октября. Она призналась, что это была ее первая поездка в ОАЭ, которая вопреки ожиданиям оказалась полным разочарованием.

Первое, на что пожаловалась путешественница, — это уровень сервиса. По ее словам, администраторы ресепшена постоянно игнорировали ее просьбы — отказывались чинить сломанный сейф в номере и не приносили дополнительные стаканы и столовые приборы. Автор добавила, что ей приходилось просить ложки, тапочки и полотенца у горничных.

«Если бы это была бюджетная “тройка”, я бы была к этому готова и мы бы не ожидали чего-то сверх заявленных звезд. Но это “пятерка” за 137 тысяч рублей на неделю!» — возмутилась девушка.

Также ей не понравилось питание в отеле. По мнению россиянки, завтраки были очень скудными и начинались слишком поздно — в 8:30 утра. «Я привыкла вставать в шесть, поэтому мне было необходимо хотя бы выпить кофе утром, но чайник мне так и не удалось выпросить», — заявила она.

Единственное, что порадовало туристку, — это большой пляж с широкой береговой линией и теплое море, из которого не хотелось выходить.

Ранее в ноябре другая россиянка побывала в роскошном пятизвездочном отеле в ОАЭ и пожаловалась на невоспитанных и «быдловатых» туристов. Спокойно отдохнуть у моря ей мешали люди на гидроциклах и катерах, которые «целый день гоняли как ненормальные у самых буйков».