Россиянка побывала в роскошном отеле в ОАЭ и возмутилась «быдловатыми» туристами

Россиянка заплатила за тур в Фуджейру 144 тысячи рублей и пожаловалась на минусы курорта

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в роскошном пятизвездочном отеле в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), возмутилась невоспитанными и «быдловатыми» туристами. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница остановилась в отеле эмирата Фуджейра — за семидневную путевку «все включено» она заплатила 144 тысячи рублей. Девушке понравилось размещение и питание в ресторане, однако она рассказала о некоторых минусах курорта. Например, она удивилась из-за того, что на пляже не продуманы настилы и дорожки, в номерах отсутствуют переходники под российские вилки, а также нет организованных трансферов или поездок в Дубай или Фуджейру.

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«У отеля проблема с быдловатыми и невоспитанными туристами на пляже. Классика жанра: занять лежаки полотенцем, слушать музыку в колонке, просить людей с браслетом "все включено" принести с бара бесплатное пиво», — пожаловалась россиянка.

Также по словам девушки, спокойно отдохнуть у моря ей мешали люди на гидроциклах и катерах, которые «целый день гоняли как ненормальные у самых буйков». Также россиянку раздражали туристы, которые путали вход и выход на раздаче еды.

Ранее в октябре россиянка бюджетно отдохнула в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и рассказала, почему не стоит экономить на питании в отеле. Так, из-за активного отдыха на свежем воздухе девушка быстро становилась голодной — ей приходилось обедать в ресторане при отеле. В итоге потраченная на перекусы сумма оказалась гораздо больше сэкономленной при покупке тура.