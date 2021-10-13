Россиянка бюджетно отдохнула в ОАЭ и назвала главную «глупость» при выборе тура

Российская туристка рассказала о высоких ценах на еду и напитки в ОАЭ

Россиянка бюджетно отдохнула в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и рассказала, почему не стоит экономить на питании в отеле. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Как призналась путешественница, ей «подфартило» при выборе тура — размещение в пятизвездочном отеле на первой линии стоило 73 тысячи рублей на двоих с питанием «завтрак и ужин». Девушка рассказала, что решила не переплачивать 16 тысяч рублей за обеды, и назвала это решение главной «глупостью».

Так, из-за активного отдыха на свежем воздухе автор быстро становилась голодной — ей приходилось обедать в ресторане при отеле. В итоге потраченная на перекусы сумма оказалась гораздо больше сэкономленных 16 тысяч. Россиянка отметила высокие цены на еду и напитки — например, шарик мороженого стоил 20 дирхам (примерно 400 рублей), бокал вина — 40 дирхам (около 800 рублей).

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Туристка добавила, что гостиница находилась «в чистом поле» — поблизости не было супермаркетов и кафе, где можно было бы поесть более бюджетно.

Тем не менее в целом поездка автору понравилась. Отдельно она отметила красивую природу, чистый пляж и море с богатым подводным миром. «Прозрачная бирюзовая вода, а сколько всякой живности! Черепах мы видели каждый день, подплывают очень близко, несколько раз видели скатов», — восхитилась она.

Еще одним плюсом стал «роскошный» трансфер до отеля. Гостей встретил водитель на микроавтобусе марки Mercedes и за два с половиной часа доставил до гостиницы вместе с другой парой.

Ранее в октябре россиянам назвали оптимальную стоимость путевок на новые курорты ОАЭ, которые открываются в конце 2021-го — начале 2022 года. Так, размещение в бюджетном отеле Hampton By Hilton Marjan Island на острове Марджан обойдется в 103 тысячи рублей на двоих за семь дней. Более дорогостоящий вариант — отель класса люкс Raffles The Palm Dubai за 403 тысячи рублей с услугой личного дворецкого.