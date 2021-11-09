В России анонсировали снижение цен на отдых в Египте и ОАЭ

АТОР: стоимость отдыха на курортах Египта и ОАЭ снизится на 10-20 процентов

Цены на отдых на курортах Египта и ОАЭ могут снизиться в связи с запуском чартерного авиасообщения. Об этом в интервью URA.RU заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, снятие ограничений на регулярные и чартерные полеты в эти страны приведет к увеличению количества рейсов из городов России и уменьшению стоимости авиабилетов на 10-20 процентов. «Именно авиаперевозка является основной составляющей в турпакете», — сказал эксперт.

Кроме того, Горин анонсировал полное открытие Вьетнама в ближайшее время для отечественных туристов. Он также отметил важность восстановления регулярного воздушного сообщения с Таиландом.

Ранее во вторник, 9 ноября, Россия сняла ограничения на регулярные и чартерные полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Уточняется, что рейсы возобновляются из тех городов, в которых восстановлено международное авиасообщение.