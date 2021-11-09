Россия сняла ограничения на полеты на курорты Египта

Россия сняла ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

С 9 ноября Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по коронавирусу.

Отмечается, что рейсы возобновляются из тех городов, в которых восстановлено международное авиасообщение.

«[Принято решение] снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта — города Хургада и Шарм-эш-Шейх», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре стало известно о снижении цен на отдых в Египте в декабре — стоимость путевок в среднем упала до уровня 2015 года после снятия ограничений на полеты в республику. Так, средняя стоимость шестидневного отпуска в Шарм-эш-Шейхе в отеле категории три звезды с вылетом из Москвы 7 декабря и питанием по системе «все включено» для двоих туристов составляет 27,1 тысячи рублей.