Стало известно о снижении цен на отдых в Египте в декабре — стоимость путевок в среднем упала до уровня 2015 года после снятия ограничений на полеты в республику. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на экспертов туристической отрасли.

«Уровень цен сейчас такой же, как и до 2015 года в аналогичные периоды спада спроса <...> И это уже окончательная цена, топливного сбора в 40 долларов нет, как ранее. То есть уровень цен вернулся в обычное русло», — рассказал собеседник издания.

Так, средняя стоимость шестидневного отпуска в Шарм-эш-Шейхе в отеле категории три звезды с вылетом из Москвы 7 декабря и питанием по системе «все включено» для двоих туристов составляет 27,1 тысячи рублей.

Немного дороже стоит размещение в отеле категории четырех звезд — цены начинаются от 31,7 тысячи рублей.

Ранее в октябре вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предсказал снижение цен туров на курорты Египта к зимнему сезону. По его словам, по мере приближения окончания бархатного сезона отечественные путешественники будут отказываться от поездок в Турцию, Крым и Краснодарский край, а спрос на туры в Египет, как более «теплое и бюджетное» направление, наоборот увеличится.