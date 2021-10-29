Россиянам предложили новое направление для отдыха в Египте

АТОР: в рамках кампании по продвижению туризма EgyptAir возобновила рейсы в Луксор

Авиакомпания EgyptAir спустя шесть лет возобновила прямые регулярные рейсы из Шарм-эш-Шейха в древний город Луксор. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщили представители авиаперевозчика, перелеты запущены в рамках кампании по продвижению иностранного туризма. Путешественникам предложат отдых с посещением древних памятников, храмов и царских гробниц — расписание рейсов составлено таким образом, что за один день можно посмотреть знаковые достопримечательности города, такие как Долина царей, Карнакский храм и Луксорский храм.

Согласно полетной программе, рейсы по новому направлению будут выполняться один раз в неделю. Стоимость билета туда-обратно составляет 115 долларов (примерно восемь тысяч рублей).

Однако, по мнению туроператоров, такие рейсы не будут популярны у массовых туристов, отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе. Отмечается, что вместо авиаэкскурсий россияне обычно выбирают групповые автобусные поездки к Пирамидам Гизы.

«Мало кто из обычных российских туристов, прибывающих на пляжный отдых, действительно интересуется погружением в историю Египта. Люди стараются провести максимум времени на море», — добавили эксперты.

Ранее в сентябре стало известно, что власти Египта планируют открыть два археологических памятника для туристов. Речь идет об аллее сфинксов между храмами Луксора и Карнака, а также о дворце Мохаммеда Али в районе Шубра на севере Большого Каира и туристической гавани перед дворцом.