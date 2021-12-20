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Турагент рассказала об особенностях самого «инстаграмного» отеля в Египте

Российский турагент назвала отель Steigenberger Pure Lifestyle в Хургаде самым стильным

Фото: @steigenbergerpurelifestyle

Российский турагент перечислила особенности проживания в одном из наиболее премиальных пятизвездочных отелей в Хургаде — Steigenberger Pure Lifestyle. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Она назвала объект размещения самой стильной и «инстаграмной» гостиницей в Египте. По словам автора, отель принимает только лиц старше 16 лет и может стать идеальным вариантом для расслабленного отдыха.

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«Если вам нужна тишина, то лучше выбрать номер с видом на сад. Он будет находиться вдали от главного бассейна, где происходит вся движуха», — порекомендовала она.

Также девушка отметила разнообразное питание в ресторане, где с террасы открывается вид на море. Кроме того, на территории есть бассейны, бары, танцевальные площадки и бильярд. В номерах постояльцам доступны халаты, тапочки, полотенца и собственные подогреваемые джакузи.

Ранее в декабре российские путешественники снова вернули лидирующую позицию на египетском туристическом рынке после восстановления чартерного авиасообщения. Министр туризма и древностей республики Халед аль-Анани сообщил, что с начала 2021 года число иностранных туристов в Египте постепенно увеличивалось, показатели существенно улучшились летом и особенно — с началом осенне-зимнего сезона.

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Мария Гейн
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