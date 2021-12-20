Бориса Джонсона уличили в нарушении ограничений по COVID-19 в разгар пандемии

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заподозрили в нарушении ограничительных мер в разгар пандемии коронавируса. Об этом пишет газета The Guardian, опубликовавшая снимок, сделанный в саду на Даунинг-стрит в мае 2020 года.

На фотографии изображены сидящие за столом Джонсон и его супруга Кэрри, рядом с ними без соблюдения социальной дистанции находятся еще два человека. На столе стоят бутылка вина и доска с закуской. За соседним столом также сидят четыре сотрудника администрации. Кроме того, на лужайке виднеется группа людей, собравшихся около стола с алкоголем. В общей сложности, на террасе и в саду находились 19 человек, утверждают авторы статьи.

Снимок был опубликован после того, как на прошлой неделе газета сообщила о проведении мероприятия со спиртным в резиденции британского премьера, однако представитель Даунинг-стрит опроверг данную информацию. В то время в Великобритании действовали строгие ограничения: допускались встречи не более двух человек с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров. Рабочие встречи должны были проводиться только в случае крайней необходимости.

В то время социальное взаимодействие между домохозяйствами ограничивалось двумя людьми, которые могли встречаться только на открытом воздухе и на расстоянии не менее 2 метров. На рабочих местах в руководстве говорилось, что личные встречи должны проводиться только в случае “крайней необходимости”.

Член Лейбористской партии Анджела Рейнер описала фотографию как «пощечину британской общественности». Она заявила, что Джонсон не уважает правила, которые устанавливает для британцев.

Ранее рейтинг премьера Британии Джонсона упал до 29 процентов после того, как в СМИ появилась информация, что 18 декабря 2020 года в резиденции Джонсона прошла рождественская вечеринка с участием 40-50 человек.