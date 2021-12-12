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Рейтинг Бориса Джонсона рухнул из-за рождественской вечеринки

Рейтинг премьера Британии Джонсона упал до 29% из-за скандала с рождественской вечеринкой

Фото: Reuters

Рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рухнул до рекордно низких показателей после скандала из-за прошлогодней рождественской вечеринки. Согласно данным социологического ресурса YouGov, одобрительно высказались в адрес политика только 29 процентов граждан.

Издание Daily Mirror пишет, что 18 декабря 2020-го в резиденции Джонсона прошло праздничное мероприятие с участием 40-50 человек. В это время в Соединенном Королевстве был объявлен жесткий локдаун на фоне тяжелой ситуации с пандемией коронавируса. Тогда британский премьер объявил, что массовые собрания жителей на праздниках должны быть отменены в рамках ужесточения ограничений.

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Позже телеканал ITV опубликовал видеозапись репетиции брифинга, на которой пресс-секретарь Джонсона Аллегра Стрэттон шутила о вечеринке и признала, что в ходе «встречи с вином и сыром» на Даунинг-стрит действительно не соблюдались социальные ограничения. Запись вызвала негативную реакцию населения, в связи с чем Стрэттон пришлось уйти в отставку.

Граждане Великобритании возмутились новостью о мероприятии чиновников. Некоторые из них напомнили, что им не разрешили проститься с умирающими родственниками, в то время как представители власти праздновали Рождество. Отмечается, что самого Джонсона не было на указанной вечеринке. По факту происшествия возбудили парламентское расследование.

7 декабря сообщалось, что десятки врачей заразились коронавирусом после посещения рождественской вечеринки на юге Испании. Отмечается, что на указанной вечеринке присутствовали как минимум 170 гостей. Большая часть из них работает в отделении интенсивной терапии больницы в Малаге. Заразившихся поместили на карантин.

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Екатерина Андреева
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