Десятки испанских врачей заразились коронавирусом на рождественской вечеринке

BBC News: в испанской Малаге почти 70 медиков заразились COVID-19 на вечеринке

Десятки врачей заразились коронавирусом после посещения рождественской вечеринки на юге Испании. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, большая часть из почти 70 зараженных является сотрудниками отделения интенсивной терапии больницы в испанской Малаге. Медики были полностью вакцинированы от COVID-19, на данный момент они находятся в изоляции.

Отмечается, что на указанной вечеринке присутствовали как минимум 170 гостей. В связи с этим инцидентом официальный Мадрид призвал испанских граждан воздержаться от походов на массовые мероприятия.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что каждый десятый житель Европы будет инфицирован коронавирусом к концу недели. Представитель ВОЗ подчеркнул, что его прогнозы по росту числа заражений среди европейцев подтверждены лабораторными исследованиями. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается у всех возрастных групп, в особенности у граждан в возрасте от пяти до 14 лет.