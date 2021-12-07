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Каждому десятому европейцу предрекли заражение коронавирусом

Представитель ВОЗ Клюге: каждый десятый европеец будет инфицирован COVID-19 к концу недели
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Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Каждый десятый житель Европы будет инфицирован коронавирусом к концу недели. Такое развитие событий предрек директор регионального подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает ТАСС.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что его прогнозы по росту числа заражений среди европейцев подтверждены лабораторными исследованиями. «В прошлом месяце мы предупредили, что к началу 2022 года могут быть потеряны еще полмиллиона жизней, если мы не примем срочных мер», — напомнил он.

По словам Клюге, число летальных исходов достигло 4100 в день, что в два раза больше в сравнении с указанными показателями в сентябре. Он отметил, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается у всех возрастных групп, в особенности у граждан в возрасте от пяти до 14 лет.

Ранее эпидемиолог ВОЗ Сантьяго Мас-Кома заявил, что быстрое распространение омикрон-штамма обусловлено ростом международных авиаперелетов, наблюдавшимся в последние месяцы. Он сравнил все страны с сыром с дырочками: через бреши, возникающие в результате международных авиаперевозок, в них проникают новые штаммы.

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