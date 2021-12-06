Эпидемиолог ВОЗ объяснил быстрое распространение омикрон-штамма

Быстрое распространение омикрон-штамма в мире неудивительно, это обусловлено ростом международных авиаперелетов, наблюдавшимся в последние месяцы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины.

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Эпидемиолог объяснил, что в этом плане все страны можно сравнить с сыром с дырочками: через бреши, возникающие в результате международных авиаперевозок, в них проникают новые штаммы. «В настоящее время число случаев заболевания внутри каждой страны, где была зафиксирован омикрон-штамм, слишком мало, чтобы сделать обоснованный вывод о том, будет ли эта разновидность такой же или более способной к быстрому распространению, как дельта, и породит ли она новую волну пандемии», — сказал Мас-Кома.

По словам специалиста, предварительного анализа обнаруженных в вирусе мутаций достаточно для того, что ввести более строгие профилактические меры, а весь процесс модификации вакцин под омикрон-штамм может занять 3-4 месяца. «Тем временем давайте носить маски, соблюдать дистанцию, избегать [мест массового] скопления людей и прививаться третьей дозой вакцины для укрепления индивидуального иммунитета», — призвал эпидемиолог.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой омикрон. Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами. Новый штамм был зафиксирован в ряде стран Африки, Австралии, Бразилии, Индии, США, ОАЭ, Саудовской Аравии и нескольких европейских государствах. Ранее стало известно, что омикрон-штамм также был выявлен у двух россиян, прибывших из ЮАР.