Генпрокуратура Грузии подтвердила арест в Германии бывшего главы Генштаба

Генеральная прокуратура Грузии подтвердила, что в Германии арестован генерал Георгий Каландадзе, который занимал пост начальника Генштаба при президенте Михаиле Саакашвили в 2012 году. Об этом сообщает «Новости — Грузия».

Немецкая полиция задержала экс-главу Генштаба 19 декабря в аэропорту Берлина. По данным грузинского телеканала «Мтавари архи», в ФРГ учится сын Каландадзе, а генерал проживает на Украине. Ранее у европейских правоохранительных органов не было к нему вопросов.

Генпрокуратура Грузии направит ходатайство об экстрадиции Каландадзе в Грузию. На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы по обвинению в пытках и незаконном лишении свободы подозреваемого в подготовке теракта.

1 октября в Грузии задержали Саакашвили, который вернулся после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Экс-президент также проходит обвиняемым по делу о разгоне акции протеста в 2007 году.