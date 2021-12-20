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Генпрокуратура Грузии подтвердила арест в Германии бывшего главы Генштаба

Генпрокуратура Грузии: в Германии арестован бывший глава Генштаба Георгий Каландадзе

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Генеральная прокуратура Грузии подтвердила, что в Германии арестован генерал Георгий Каландадзе, который занимал пост начальника Генштаба при президенте Михаиле Саакашвили в 2012 году. Об этом сообщает «Новости — Грузия».

Немецкая полиция задержала экс-главу Генштаба 19 декабря в аэропорту Берлина. По данным грузинского телеканала «Мтавари архи», в ФРГ учится сын Каландадзе, а генерал проживает на Украине. Ранее у европейских правоохранительных органов не было к нему вопросов.

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Генпрокуратура Грузии направит ходатайство об экстрадиции Каландадзе в Грузию. На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы по обвинению в пытках и незаконном лишении свободы подозреваемого в подготовке теракта.

1 октября в Грузии задержали Саакашвили, который вернулся после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Экс-президент также проходит обвиняемым по делу о разгоне акции протеста в 2007 году.

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София Сарджвеладзе
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