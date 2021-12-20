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Двое россиян под Архангельском застрелили жену местного коммерсанта

Под Архангельском двое преступников ворвались в дом местного бизнесмена и убили его жену

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Двое россиян ворвались в частный дом в Архангельской области, принадлежащий местному коммерсанту, и застрелили его 58-летнюю жену. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, убийство произошло в деревне Кузьминской после полуночи 18 декабря. От полученных ранений женщина умерла на месте происшествия. Неизвестно, был ли ее супруг в этот момент дома.

Преступники скрылись на автомобиле УАЗ, его позже нашли полицейские в городе Каргополь, примерно в 70 километрах от места событий. Спустя какое-то время правоохранители задержали двоих подозреваемых в возрасте 33 и 36 лет.

Всего на поимку убийц ушло около полутора часов. На данный момент мотивы преступников неизвестны, ведется работа с задержанными.

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Леонид Микуляк
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