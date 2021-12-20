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Редкое явление заметили в лесу в Челябинской области

В Челябинской области лес покрылся ледяными кристаллами

Фото: страница «Национальный парк «Таганай» во «ВКонтакте»

В национальном парке Таганай в Челябинской области заметили редкое явление — зернистую изморозь. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Работники нацпарка рассказали, что зернистая изморозь образуется только при несильных морозах – температура должна быть не больше -10 градусов. На образование кристаллов льда влияет влажность и сила ветра.

Редкое явление происходит, когда небольшие капли охлажденного тумана оседают на поверхностях и могут продолжать расти несколько суток. Днем под воздействием солнечных лучей кристаллы осыпаются, но, находясь в тени, могут сохраняться.

Отмечается, что кристаллическая изморозь может быть и опасной. Так, в 1990 годах на Таганае кристаллами льда покрылась мачта на метеостанции.

Варвара Кошечкина
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