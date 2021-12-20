17-летняя дочь Хайди Клум снялась в наряде с декольте для журнала

Дочь немецкой актрисы, телеведущей и бывшей супермодели Хайди Клум снялась в откровенном наряде для американской версии модного журнала Elle и взволновала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 17-летняя Лени Клум запечатлена в полный рост в синем мини-платье с глубоким декольте бренда Dolce & Gabbana и резиновых вьетнамках. Ее образ дополнила серебристая корона с синими камнями. Модель также сфотографировали в похожем коротком платье той же марки с разноцветным принтом в виде цветов, сердец и других символов. Публикация набрала почти 130 тысяч лайков.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Сногсшибательна! Мне нравится корона, но обувь просто лучшая», «Моя челюсть отвисла», «Ты очень красивая, Лени!», «Ты невероятная», — хвалили они.

В октябре Лени Клум обнажила грудь для фото и вывела из себя фанатов. Манекенщица снялась на пляже с распущенными волосами в черном пиджаке на голое тело для журнала Rollacoaster. «Это вообще легально для 17-летней?» — негодовали юзеры.