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17-летняя дочь Хайди Клум снялась в наряде с декольте для журнала

Лени Клум снялась для журнала Elle в синем мини-платье с декольте бренда Dolce & Gabbana

Фото: @leniklum

Дочь немецкой актрисы, телеведущей и бывшей супермодели Хайди Клум снялась в откровенном наряде для американской версии модного журнала Elle и взволновала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 17-летняя Лени Клум запечатлена в полный рост в синем мини-платье с глубоким декольте бренда Dolce & Gabbana и резиновых вьетнамках. Ее образ дополнила серебристая корона с синими камнями. Модель также сфотографировали в похожем коротком платье той же марки с разноцветным принтом в виде цветов, сердец и других символов. Публикация набрала почти 130 тысяч лайков.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Сногсшибательна! Мне нравится корона, но обувь просто лучшая», «Моя челюсть отвисла», «Ты очень красивая, Лени!», «Ты невероятная», — хвалили они.

В октябре Лени Клум обнажила грудь для фото и вывела из себя фанатов. Манекенщица снялась на пляже с распущенными волосами в черном пиджаке на голое тело для журнала Rollacoaster. «Это вообще легально для 17-летней?» — негодовали юзеры.

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Айсель Эюбова
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