Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о незаконной охоте

Басманный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для Александра Гношева, второго фигуранта дела о незаконной охоте депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает ТАСС.

Ему запрещено до конца февраля посещать охотничьи угодья, пользоваться средствами связи, общаться с другими фигурантами дела и покидать дом ночью.

Ранее такое же решение суд принял в отношении депутата Рашкина. Его защита обжаловала решение.

По версии следствия, в ночь на 29 октября Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося, не имея на то разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Там добычу и нашли сотрудники комитета охотничьего хозяйства Саратовской области, остановившие машину депутата. 2 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении политика уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).