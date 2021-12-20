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Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о незаконной охоте

Суд запретил определенные действия Гношеву по делу о незаконной охоте на лося

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Басманный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для Александра Гношева, второго фигуранта дела о незаконной охоте депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает ТАСС.

Ему запрещено до конца февраля посещать охотничьи угодья, пользоваться средствами связи, общаться с другими фигурантами дела и покидать дом ночью.

Ранее такое же решение суд принял в отношении депутата Рашкина. Его защита обжаловала решение.

По версии следствия, в ночь на 29 октября Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося, не имея на то разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Там добычу и нашли сотрудники комитета охотничьего хозяйства Саратовской области, остановившие машину депутата. 2 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении политика уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

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Мария Рубникович
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