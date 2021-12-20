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Умер вокалист квартета Il Divo Карлос Марин

Испанский певец и вокалист квартета Il Divo Карлос Марин скончался от коронавируса

Фото: @carlosmarinildivo

Скончался испанский певец, один из вокалистов интернационального квартета Il Divo Карлос Марин. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Twitter.

По информации издания The Sun, смерть артиста наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией. Марин умер в больнице в городе Манчестер в Великобритании. Ему было 53 года.

Карлос Марин родился в 1968 году в ФРГ, но вырос в Испании. Популярность артист обрел, участвуя в таких мюзиклах, как «Отверженные», «Красавица и Чудовище» и «Человек из Ла-Манчи». Он также исполнял партии в операх «Мадам Баттерфляй», «Травиата» и «Севильский цирюльник».

В 2003 году Марин присоединился к квартету Il Divo, который основал продюсер Саймон Коуэлл. В состав коллектива вошли также швейцарец Урс Бюлер, американец Дэвид Миллер и француз Себастьен Изамбар. Группа была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый коммерчески успешный международный поп-проект.

Сергей Равин
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