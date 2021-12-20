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Москвичей предупредили о наступлении рекордных морозов

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о понижении температуры до 22 градусов мороза

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Москвичей ожидает рекордное понижение температуры до 22 градусов мороза. Об этом предупредил жителей столицы ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Ближайшей ночью ожидается похолодание в Москве до минус 17-19, завтра в лучшем случае это минус 14-16. 22-го числа — самая холодная ночь, так называемая "ночь года"», — объяснил синоптик.

Он отметил, что в среду, 22 декабря, в ночное время температура опустится до 22 градусов мороза, а днем до минус 17-19. По словам специалиста, такой температуры в столице не наблюдалось последние 40 лет. После этого начнется постепенное потепление.

«23-го числа: минус 20 ночью, минус 14 днем, ближе к выходным вернемся в рамки климатической нормы. Суббота — это минус 13, ночью, днем минус 9. К воскресенью подойдем в щадящем варианте: минус 8 утром и минус 4 в дневные часы», — добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в азиатской части России. По его словам, в некоторых регионах в ближайшие дни температура опустится до минус 52 градусов.

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Никита Абрамов
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