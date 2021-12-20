Вильфанд пообещал аномальные морозы до минус 52 градусов для части россиян

В азиатской части России прогнозируется зима с аномальными морозами до минус 52 градусов. Такую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«В ближайшие пять дней в Красноярске температура будет ниже нормы на 16-20 градусов, в Якутии — на 6-8 градусов ниже нормы. Настоящая зима наконец-то пришла в азиатскую часть страны», — рассказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Якутии в ближайшие дни минимальная температура воздуха составит минус 49-52 градуса, в Красноярском крае — до 45 градусов мороза.

По словам синоптика, наиболее благоприятная погода в азиатской части страны ожидается в Омской и Новосибирской областях.

Ранее Вильфанд предупредил россиян об ухудшении самочувствия из-за опасной волны холода. Температура в Москве в понедельник составит 7-5 градусов мороза, к среде опустится до минус 18 градусов. «Такой холод — большое испытание», — сказал метеоролог.