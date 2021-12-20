Россиян предупредили об ухудшении самочувствия из-за опасной «волны холода»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об опасной «волне холода», которая ждет жителей европейской части страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, ожидается аномально холодная погода, которая влияет на ухудшение самочувствия жителей и усиливает нагрузку на работу коммунальных служб. «В метеорологии есть термин "волна тепла". Это когда температура значительно выше нормы длительный период. Здесь, хотя такого термина официально нет, по аналогии можно говорить о "волне холода". Это опасное явление. Такой холод — большое испытание», — рассказал он.

По данным Гидрометцентра, температура в Москве в понедельник составит 7-5 градусов мороза, к среде опустится до минус 18 градусов, а в субботу вернется к 5-10 градусам. Вильфанд заявил, что такая температура отклонена от нормы на 7-10 градусов.

Ранее Вильфанд призвал москвичей не верить «желтеньким» прогнозам погоды. Он имел в виду прогноз центра погоды «Фобос» о росте высоты сугробов на 60 процентов. «Вы знаете, что эта информация такая броская, яркая. Я бы сказал, такая желтенькая. Но ее не Гидрометцентр выпускает, это для привлечения внимания журналистов», — отметил он.