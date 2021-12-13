Синоптик призвал москвичей не верить «желтеньким» прогнозам погоды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не верить прогнозам центра погоды «Фобос» о росте высоты сугробов на 60 процентов. Его слова приводит NEWS.ru.

Синоптик подчеркнул, что невозможно предсказать погоду дальше двух недель. «Вы знаете, что эта информация такая броская, яркая. Я бы сказал, такая желтенькая. Но ее не Гидрометцентр выпускает, это для привлечения внимания журналистов», — отметил он.

Вильфанд добавил, что ему трудно поверить, что высота сугробов, которая местами сейчас достигает 25 сантиметров, увеличится еще в два раза.

Ранее москвичам пообещали рекордный снегопад, который случается в середине декабря раз в 10 лет. По данным центра «Фобос», в результате непогоды сугробы должны вырасти на 60 процентов.