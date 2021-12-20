Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутат Кравченко: 31 декабря должен быть выходным, так как нужно готовиться к Новому году
Денис Кравченко

Денис Кравченко. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по экономической политике Денис Кравченко заявил, что 31 декабря должен стать выходным днем, сообщает портал URA.RU.

Кравченко предложил эту инициативу, поскольку считает, что россиянам нужно готовиться к встрече Нового года. «Лучше бы сделать это решение традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31 декабря и 1, 2 января точно должны быть выходными», — отметил депутат.

Он считает, что в предновогодний день сложно выполнять трудовые обязательства. Кравченко допустил, что в будущем 31 декабря станет выходным но отметил, что достоверной информации об этом он не обладает.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов выступил с предложением учредить «новогоднюю социальную корзину» для российских семей, испытывающих денежные трудности в период новогодних праздников. По словам Милонова, такая мера позволит эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вирусолог рассказал о сроках наступления смерти от коронавируса
В России ужесточат наказание за пытки
В Госдуму внесли проект о лишении представителей власти свободы за пытки
Курс лиры обвалился до исторического минимума
Нефтяной гигант решил уйти из России
Более 30 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах
Машина в российском городе провалилась в вырытую коммунальщиками яму
Назван смартфон с лучшей камерой
Скромный подарок брата принес женщине 73 миллиона рублей
Иммунолог назвал три условия для одновременного заражения омикроном и дельтой
Россия поставила рекорд по продажам леса
Названа мешающая отрастить волосы ошибка при мытье головы
Фигуристка Медведева показала фотографии в нижнем белье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter