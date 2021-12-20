В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по экономической политике Денис Кравченко заявил, что 31 декабря должен стать выходным днем, сообщает портал URA.RU.

Кравченко предложил эту инициативу, поскольку считает, что россиянам нужно готовиться к встрече Нового года. «Лучше бы сделать это решение традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31 декабря и 1, 2 января точно должны быть выходными», — отметил депутат.

Он считает, что в предновогодний день сложно выполнять трудовые обязательства. Кравченко допустил, что в будущем 31 декабря станет выходным но отметил, что достоверной информации об этом он не обладает.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов выступил с предложением учредить «новогоднюю социальную корзину» для российских семей, испытывающих денежные трудности в период новогодних праздников. По словам Милонова, такая мера позволит эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения.