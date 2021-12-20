Китай пообещал биться до конца в случае конфронтации с США

Китай не боится противостояния с США и в случае конфронтации будет биться до победного конца. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает РИА Новости.

По его словам, позиция Пекина остается неизменной. Так, Китай приветствует сотрудничество и рассчитывает на равный диалог и позитивную конкуренцию. «Некоторые люди в США не желают признавать, что другие страны имеют право на развитие, не желают принимать тот факт, что Китай постоянно укрепляется и развивается, не желают соглашаться с тем, что Китай и США могут встать на путь взаимовыгодного сотрудничества, и пытаются создать группу по сдерживанию и подавлению Китая», — отметил дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последствия конфликта США и Китая могут оказаться катастрофическими для всех участников. По его словам, Вашингтон твердо намерен не допустить перерастания соперничества с Пекином в возможный конфликт, о чем в прошлом месяце президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину. «Мы относимся к этой ответственности с предельной серьезностью», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.