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Китай пообещал биться до конца в случае конфронтации с США

Глава МИД Китая Ван И: Пекин не боится противостояния с США
Ван И

Ван И. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Китай не боится противостояния с США и в случае конфронтации будет биться до победного конца. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает РИА Новости.

По его словам, позиция Пекина остается неизменной. Так, Китай приветствует сотрудничество и рассчитывает на равный диалог и позитивную конкуренцию. «Некоторые люди в США не желают признавать, что другие страны имеют право на развитие, не желают принимать тот факт, что Китай постоянно укрепляется и развивается, не желают соглашаться с тем, что Китай и США могут встать на путь взаимовыгодного сотрудничества, и пытаются создать группу по сдерживанию и подавлению Китая», — отметил дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последствия конфликта США и Китая могут оказаться катастрофическими для всех участников. По его словам, Вашингтон твердо намерен не допустить перерастания соперничества с Пекином в возможный конфликт, о чем в прошлом месяце президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину. «Мы относимся к этой ответственности с предельной серьезностью», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Марина Совина
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