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В Пакистане случайно застрелили политика на празднике в его честь

Депутат был случайно застрелен из автомата в Пакистане после победы на выборах

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Молодой пакистанский политик Мохаммед Закрия Хан был случайно застрелен во время праздника в его честь. Он был убит пулей, выпущенной в воздух сторонниками в честь его избрания. Об этом сообщает пакистанский телеканал SAMAA TV.

Инцидент произошел в Пакистане, в округе Пешавар. Политические сторонники Закрия Хана в честь его победы на выборах открыли огонь из автомата. Одна из пуль, выпущенных в воздух, случайно попала в депутата.

Мохаммед Закрия Хан Сандай должен был стать председателем сельского совета из семи человек в деревне Суризай.

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Одной из причин инцидента стало широкое распространение стрелкового вооружения у населения стран Ближнего Востока. Обладание оружием считается признаком силы и влияния. Оно широко применяется не только в целях защиты и самообороны, но и для оружейного приветствия гостей в качестве обычая.

Инциденты с применением огнестрельного оружия не являются редкостью. Ранее житель американского Норристауна, штат Пенсильвания, погиб от шальной пули, влетевшей в окно во время семейного обеда в честь Дня благодарения. Пули были выпущены в ходе личного конфликта соседей погибшего.

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Дмитрий Сотак
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