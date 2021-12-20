Бывших сотрудников российского музея осудили за хищение 42 миллионов рублей

В Петербурге Куйбышевский районный суд приговорил к условному сроку двух экс-сотрудников музея «Петергоф», Дмитрия Демина и Дмитрия Дорохина, причастных к делу о многомиллионных хищениях в культурном учреждении. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По данным следствия, подсудимые в 2013 году помогли экс-заместителю генерального директора Виктору Сорокину в хищении более 42 миллионов рублей. Бюджетные деньги были украдены во время реконструкции причала в Нижнем парке музея. Сорокин договорился с генеральным директором компании «Феррумленд» о том, что тот выполнит работы по реконструкции причала не в полном объеме и по завышенной стоимости. В результате были похищены и обналичены сначала почти 28 миллионов рублей, а затем еще почти 15 миллионов, выделенных музею Министерством культуры России.

Дорохин занимал в тот момент должность начальника отдела реставрации и реконструкции, а Демин работал при том же отделе ведущим инженером. Они должны были проверять ход работ, но по просьбе Сорокина не делали этого.

Обоим фигурантам дела суд назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком в два года. Сам Виктор Сорокин не попал под суд, так как скончался в 2018 году во время следствия.