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Ведущий Первого канала назвал единственные безопасные витамины для детей

Врач Продеус заявил, что витамины группы D можно давать ребенку в возрасте одного года

Фото: Shutterstock

Врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал витамины, которые можно давать ребенку в возрасте одного года. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист заявил, что витамины группы D являются единственными безопасными для маленьких детей витаминами. По его словам, эти биологически активные вещества разрешено давать ребенку в качестве профилактики без назначения врача. Как уточнил Продеус, все остальные витамины можно давать только после консультации со специалистом.

Педиатр-иммунолог добавил, что все необходимые для детей вещества есть в грудном молоке и прикорме. «Там добавлены и железо, и витамин A, и витамин C, и нуклеотиды. Поэтому [ребенку требуется только] сбалансированное питание, фабричного производства прикорм, грудное молоко, любовь мамы и хороший педиатр рядом», — подытожил он.

Ранее Продеус перечислил в эфире Первого канала продукты, которые увеличивают риск возникновения тромбов. Специалист посоветовал пожилым людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, не употреблять петрушку, шпинат и базилик. Он объяснил, что эти продукты содержат большое количества витамина К, который улучшает свертываемость крови, что может привести к образованию тромба.

Евгения Наумова
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