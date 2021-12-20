Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о неготовности больниц к росту числа заразившихся омикрон-штаммом

The Wall Street Journal: больницы США не готовы к росту числа пациентов с омикрон-штаммом

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

The Wall Street Journal со ссылкой на представителей сферы здравоохранения заявила, что в США ожидается рост числа пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом. Сообщалось также о том, что больницы страны к этому не готовы.

По информации издания, отделения интенсивной терапии переполнены нуждающимися в срочном лечении (с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями) и заразившимися дельта-вариантом. Медики отмечают, что неготовность усиливает нехватка персонала.

Специалисты подчеркивают, что такие задержки с оказанием необходимой помощи человеку вызывают риски серьезных осложнений. Газета отмечает, что во время предыдущих волн пандемии в США некоторые больные скончались, не дождавшись интенсивной терапии.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предрек американцам тяжелую зиму из-за омикрон-штамма коронавируса. Главный инфекционист США подчеркнул, что новый штамм обладает необычайными возможностями распространения, и предположил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в США будет расти.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Боррель обвинил Россию в давлении на Европу из-за «Северного потока-2»
Девушка сделала фото теста на коронавирус и получила неожиданное поздравление
В Китае заявили о крепкой дружбе с Россией
Бывшего главу Госстройнадзора Кузбасса признали виновной по делу «Зимней вишни»
Фигуристка Медведева показала фотографии в нижнем белье
Смертельная авария с микроавтобусом и автомобилем произошла в Мурманской области
В США заявили о неготовности больниц к росту числа заразившихся омикрон-штаммом
Москвичей удивил памятник Ленину в шапке из снега
Американский посол рассказал о неожиданном для США распаде СССР
Турагент рассказала об особенностях самого «инстаграмного» отеля в Египте
На шахте в Кузбассе обнаружили очаг возгорания
Отец оператора Хатчинс оценил вину Болдуина в ее смерти
Угрозу войны между Россией и США назвали главным условием взаимного уважения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter