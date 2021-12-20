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В Совфеде предложили урегулировать взаимоотношения роботов и людей

Член Совфеда Кутепов: следует закрепить принципы взаимоотношений робота и человека

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил урегулировать взаимоотношения роботов и людей, сообщает ТАСС.

По информации агентства, Кутепов разработал законопроект о правовом регулировании отношений робота и человека, чтобы закрепить их основные принципы. Так, член Совфеда дает определение понятию «робот» и устанавливает их опасность. Он считает, что следует разделить роботов на четыре класса опасности, а критерии установить правительством РФ по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота роботов. Автор также предлагает выделить две категории роботов — гражданских и служебных, а последних делить на военных и правоохранительных.

Ранее сообщалось, что специалисты предсказывают сегменту роботов рост и развитие. Доктор философии Техасского университета Робин Р. Мерфи (Robin R. Murphy) предсказал, что в 2022 году во многих странах мира появится полноценная доставка продуктов с помощью роботов. Руководитель фирмы Open Robotics Брайан Герки (Brian Gerkey) считает, что скоро в индустрии возникнет проблема взаимодействия между роботами от разных производителей.

Марина Совина
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