В Совфеде предложили урегулировать взаимоотношения роботов и людей

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил урегулировать взаимоотношения роботов и людей, сообщает ТАСС.

По информации агентства, Кутепов разработал законопроект о правовом регулировании отношений робота и человека, чтобы закрепить их основные принципы. Так, член Совфеда дает определение понятию «робот» и устанавливает их опасность. Он считает, что следует разделить роботов на четыре класса опасности, а критерии установить правительством РФ по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота роботов. Автор также предлагает выделить две категории роботов — гражданских и служебных, а последних делить на военных и правоохранительных.

Ранее сообщалось, что специалисты предсказывают сегменту роботов рост и развитие. Доктор философии Техасского университета Робин Р. Мерфи (Robin R. Murphy) предсказал, что в 2022 году во многих странах мира появится полноценная доставка продуктов с помощью роботов. Руководитель фирмы Open Robotics Брайан Герки (Brian Gerkey) считает, что скоро в индустрии возникнет проблема взаимодействия между роботами от разных производителей.